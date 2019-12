Summt mit uns durch Bee Simulator

Die Biene ist ein Insekt, das einen großen Einfluss auf unsere Nahrungsproduktion auswirkt und deshalb hat Entwickler Varsav Games Studio hart daran gearbeitet, die Aufmerksamkeit auf die Notlage der Biene zu lenken. Bee Simulator widmet sich dieser wichtigen Botschaft und soll gleichzeitig Spaß machen. In unserer schriftlichen Analyse beleuchten wir, warum das nicht immer so gut funktioniert, doch weil einige von euch lieber Gameplay sehen, zeigt euch Dóri aus der GRTV-Crew in seinem neuesten Let's Play etwa eine halbe Stunde lang, was man im Spiel so alles anstellt.

You watching Werben