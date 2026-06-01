Summer Shows: Erwartungen und Hoffnungen für das Summer Game Fest am 7. Juni

HQ

Obwohl wir es nicht mehr "E3" nennen und obwohl eine riesige Ausstellungshalle im Herzen von Los Angeles nicht mehr gemietet wird, um eine Reihe von wichtigen, verlagsspezifischen Showcases auszurichten, lebt der Geist dieser Messe zum Glück weiter. Das ist vor allem Geoff Keighley zu verdanken, der mit seinem "Summer Game Fest"-Konzept praktisch übernommen hat, aber auch, weil die anderen großen Akteure ihre Shows wie durch Zauberei weiterhin zur gleichen Zeit, nur digital, planen.

Deshalb werden wir all diese Shows abdecken und durch eine Artikelreihe gemeinsam auf jede einzelne vorbereiten. Praktische Infos zu Wo und Wann, sowie einige Vorhersagen darüber, was wir wahrscheinlich sehen werden, und vielleicht ein oder zwei Traumhoffnungen – das ist der Plan, also lasst uns mit den Shows dieses Sommers beginnen!

Was, wo, wann

Wir wissen deutlich weniger über die diesjährige Summer Game Fest-Präsentation als über Sonys State of Play. Wir wissen jedoch, dass es um 22:00 BST/23:00 MESZ beginnt und dass es ab 21:30 BST/22:30 MESZ über YouTube ein Aufwärmen gibt, sodass die Dauer und der Inhalt hier nicht im Voraus veröffentlicht werden. Um die Vorfreude früh zu steigern, gab Sony bekannt, dass sie einen erheblichen Teil ihrer Serie Marvels Wolverine widmen werden, aber es gibt hier keine Versprechen. Sogar die Beschreibung bleibt absichtlich vage:

Werbung:

Live aus dem Dolby Theatre können Sie Geoff Keighley, Lucy James und Tausende von Fans für einen Einblick in die Zukunft der Videospiele werfen.

Traditionell dauert das Summer Game Fest etwa zwei Stunden und bietet eine weitaus eklektischere Mischung aus großen und kleinen Titeln.

Spezifische Erwartungen

Jetzt wissen wir, worum es geht, und was erwarten wir , wenn die Show stattfindet?

Werbung:



Da die diesjährige Messe zwischen speziellen Showcases von Sony, Microsoft und möglicherweise später Nintendo eingeklemmt ist, ist es weniger wahrscheinlich (wenn auch nicht unmöglich), dass wir hier große First-Party-Titel sehen werden. Wir gehen daher davon aus, dass die Mehrheit dieser Enthüllungen von Drittentwicklern stammen wird.



Historisch gesehen hatte Keighley eine gute Beziehung zu Square Enix und hat zuvor Final Fantasy VII: Rebirth als eine letzte, große Ankündigung vorgestellt. Dasselbe könnte mit dem dritten und letzten Kapitel der VII-Trilogie passieren.



Es gibt eine Fülle starker Third-Party-Launches, die während der Serie leicht präsentiert werden könnten, von Capcoms Onimusha: The Way of the Sword bis Control Resonant und Tomb Raider: Legacy of Atlantis.



Mundfish bevorzugte traditionell auch Keighley, daher erscheinen neue Perspektiven auf Atomic Heart 2 und The Cube ebenfalls wahrscheinlich. Beide Spiele wurden während des letztjährigen Summer Game Fest vorgestellt.



Gerüchte kursieren, und wir bezweifeln, dass sie völlig daneben liegen: Wir erwarten hier etwas Resident Evil-bezogenes, sowohl in Form einer Erweiterung für Requiem, als auch möglicherweise auch das lang erwartete Remake von Code Veronica.



Die vagen Hoffnungen

Jetzt, wo wir wissen, was wir halbwegs realistisch erwarten können, was hoffen wir zu sehen?



Das Summer Game Fest wäre ein hervorragender Veranstaltungsort für zum Beispiel Cloud Chamber Games und den ersten vagen Teaser für BioShock 4. Das Studio arbeitet schon lange daran und hat das Projekt schon mehrfach neu gestartet, aber selbst mit diesem Gedanken drücken wir die Daumen, dass eine formellere Enthüllung bevorsteht.



Bleiben wir bei den wirkungsvollen Enthüllungen von Drittanbietern: Wir gehen auch davon aus, dass Avalanche mit Hogwarts Legacy 2 fast fertig ist. Ob das hier, bei einer anderen Ausstellung oder vielleicht noch gar nicht passiert, wissen wir nicht, aber es würde sehr gut zum Fokus der Serie auf Drittanbietertitel passen, und ein Hogwarts Legacy 2 würde viel Rampenlicht auf sich ziehen.



Obwohl Kojima derzeit an OD arbeitet, einem Projekt, das auf dem Summer Game Fest oder wahrscheinlicher auf der Xbox Game Showcase gezeigt werden könnte, arbeitet er auch an Physint. Angesichts ihrer Freundschaft könnte Kojima auf die Bühne gehen, um Konzeptzeichnungen oder vielleicht einen auffälligen CG-Teaser zu zeigen.



Was würden Sie gerne beim Summer Game Fest sehen?