Fans vom rasanten Open-World-Racer The Crew 2 dürfen am Wochenende wieder ihre Freunde, die zu faul sind, für Ubisofts neuestes Rennspiel Geld auszugeben,...

Ubisoft hat diese Woche ein neues, kostenloses Update für ihr Open-World-Rennspiel The Crew 2 veröffentlicht. "Blazing Shots" erweitert den Titel auf Playstation 4,...

Freie Fahrt: The Crew 2 vier Stunden lang testen

am 7. Mai 2019 um 07:46 NEWS. Von Stefan Briesenick

The Crew 2 rast nun schon fast ein Jahr lang durch Nordamerika und hetzt etliche Rennfahrer über staubige Pisten, durch Flüsse und Seen, und in die Lüfte. Ubisoft hat...