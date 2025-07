Summer Games Done Quick sammelt über 2,4 Millionen US-Dollar für Ärzte ohne Grenzen

HQ

Die Games Done Quick -Organisation ist nach wie vor eines der besten Beispiele dafür, was Gaming am besten sein kann. Die gemeinnützige Initiative bringt eine Gruppe von Speedrunnern und Community-Mitgliedern zusammen und sieht Spieler, die versuchen, Spielrekorde zu brechen, und das alles in einer hektischen Zeit von ein paar Tagen, während sie gleichzeitig Geld für diejenigen sammeln, die es am dringendsten brauchen.

In diesem Sommer war das große Ereignis Summer Games Done Quick, und es fand am Wochenende statt, brachte Tonnen von Leuten zusammen und sammelte gleichzeitig Millionen von Dollar für Ärzte ohne Grenzen.

Jetzt, da die Veranstaltung vorbei ist, wurde die große Zahl der gesammelten Gelder bekannt gegeben, und laut Games Done Quick erreichte sie satte 2.436.614 US-Dollar. Über diese erstaunliche Anstrengung erklärte GDQ:

"Vielen Dank an alle, die diesen Marathon möglich gemacht haben, und an euch alle für eure erstaunliche Großzügigkeit und Unterstützung."

Was die nächsten Schritte für Games Done Quick betrifft, so wird Flame Fatales das nächste Event sein, das zwischen dem 7. und 14. September stattfindet, gefolgt von Games Done Queer vom 31. Oktober bis zum 2. November, alles vor Awesome Games Done Quick im Januar 2026.