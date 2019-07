Summer Games 2019: Overwatch präsentiert Event-Skins

Overwatch wird ihr Sommer-Event in diesem Jahr etwas früher starten und Fans mit neuen und alten Herausforderungen Sprays, Icons, Emotes und nicht zuletzt auch die begehrten Skins sammeln lassen. In der diesjährigen Ausgabe warten vier legendäre und drei epische Skins auf euch. Da es in den nächsten drei Wochen wechselnde Herausforderungen gibt, dürfte es leichter sein, sich die Belohnungen zu schnappen. Ach und der Spielmodus Lucioball ist übrigens auch wieder zurück, das In-Game-Event läuft bis zum 5. August. All die Inhalte seht ihr im neuen Trailer:

You watching Werbung