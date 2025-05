Summer Game Fest wird mit Green Games Showcase erweitert, das auf Umweltaktivismus ausgerichtet ist

HQ

Wir kennen bereits eine Handvoll Shows, die im Rahmen des Summer Game Fest -Verfahrens stattfinden, da wir über die von Geoff Keighley moderierte Hauptshow hinaus auf die Xbox Games Showcase und auch Day of the Devs und die Wholesome Direct blicken können. Aber jetzt wissen wir auch von einem anderen.

Dies ist das Green Games Showcase, und wie die Namenskonvention vermuten lässt, hat dies einen umweltfreundlichen Fokus. Ziel der Messe ist es nicht nur, eine Handvoll spannender und vielversprechender Spiele von großen und kleinen Entwicklern ins Rampenlicht zu rücken, sondern auch eine Spendenaktion zu starten, die es ermöglichen soll, bis zum 30. Juni 50.000 Bäume zu pflanzen, um die gefährdeten Lebensräume der Tiere in Timor-Leste wieder aufzuforsten.

Die Green Games Showcase wird von PlanetPlay geleitet und von OneSeed unterstützt, und wenn es darum geht, Teil des SGF-Verfahrens zu sein, fügt PlanetPlay CEO Rhea Lucas hinzu: "Dies ist mehr als nur ein Vorzeigeprojekt, es ist ein Schlachtruf. Die Games-Community ist eine der leidenschaftlichsten und kreativsten Kräfte auf dem Planeten. Indem wir Green Gaming auf die Bühne des Summer Game Fest bringen, genau zu dem Zeitpunkt, an dem die Welt den Weltumwelttag begeht, beweisen wir, dass Spielen kraftvoll sein kann und dass die Auswirkungen auf die Umwelt unterhaltsam, inklusiv und inspirierend sein können."

Der Showcase findet am 7. Juni um 21:00 Uhr BST / 22:00 Uhr MESZ auf dem YouTube-Kanal der SGF/The Game Awards statt, nach dem Wholesome Direct, und was die Entwickler betrifft, die wir als Teil der Show erwarten können, erfahren wir in einer Pressemitteilung, dass die folgenden Teilnehmer anwesend sein werden: