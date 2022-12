Summer Game Fest für den 8. Juni

HQ

Während alle Augen immer noch auf die kommende The Game Awards-Show gerichtet sind, hat Geoff Keighley unsere Aufmerksamkeit kurz auf die Zukunft gelenkt, indem er den offiziellen Termin für das Summer Game Fest im Jahr 2023 bekannt gab.

Das jährliche Showcase, das kurz vor der Rückkehr der E3 stattfinden soll, wurde für den 8. Juni 2023 festgelegt, obwohl dies für uns in Europa wahrscheinlich der Morgen des 9. Juni sein wird. Und das liegt daran, dass die Show in Los Angeles normalerweise zu einer solchen Zeit stattfindet, dass sie sich an den frühen Morgenstunden orientiert, wie es bei den Game Awards nächste Woche der Fall ist.

"Im Einklang mit der Tradition werden wir Tonnen von aufregenden Ankündigungen von den Entwicklern haben, die die Spieleindustrie vorantreiben, und werden erneut andere digitale Publisher-Events, Demos und weitere Überraschungen hervorheben, die in den kommenden Monaten angekündigt werden", sagte Keighley.

Das Summer Game Fest findet im YouTube Theater im Hollywood Park in LA statt und bietet sowohl ein Live-Publikum als auch wird auf Twitch und YouTube gestreamt. Tickets werden Anfang 2023 in den Verkauf gehen.