Summer Game Fest 2025: Ein Leitfaden zu allen Shows und was sie enthalten werden

Das Summer Game Fest soll noch in dieser Woche beginnen, mit einigen großen Shows, die in den kommenden Tagen und Wochen wahrscheinlich Schlagzeilen machen werden. Aber da in diesem Jahr viele Shows auf dem Programm stehen, wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Sie sehen möchten, haben wir eine praktische kleine Liste, wann jede Show ausgestrahlt wird und welche Art von Atmosphäre Sie erwarten können.

Mittwoch, 4. Juni um 22:00 Uhr BST/23:00 Uhr MESZ - PlayStation State of Play

Das Wochenende wurde am Tag vor seiner Ankunft angekündigt (danke, Sony) und beginnt etwas früher, da Sony einige seiner kommenden Spiele in einer 40+ minütigen Präsentation vorstellen möchte. Da die Zukunft von Spielen wie Marathon und anderen Live-Service-Projekten in der Schwebe ist, werden wir sehen, was Sony mit Zuversicht zeigen wird.

Freitag, 6. Juni um 16:00 Uhr BST/17:00 Uhr MESZ - Access-Ability Showcase

In diesem Showcase werden Spiele vorgestellt, die entweder von behinderten Entwicklern entwickelt wurden, oder Spiele, die Menschen mit Behinderungen durch Barrierefreiheitsoptionen helfen sollen. Es wird knapp eine Stunde dauern und bietet Spiele aus allen möglichen Genres. Wenn man jedoch bedenkt, was danach kommt, wäre es verzeihlich, wenn man auf dieser Messe nicht die größten Veröffentlichungen erwartet.

Freitag, 6. Juni um 22:00 Uhr BST/23:00 Uhr MESZ - Summer Game Fest Showcase

Dies wird wahrscheinlich das größte Showcase des gesamten Wochenendes werden. Geoff Keighley wird die Bühne betreten, um mit ein paar Spielen hier und da für große Werbung zu werben. Spaß beiseite, diese 2-stündige Präsentation wird wahrscheinlich eine Menge Gesprächsstoff bieten, wie es normalerweise beim SGF Showcase der Fall ist.

Samstag, 7. Juni um 00:00 Uhr BST/01:00 Uhr MESZ - Tag der Entwickler

Nach dem SGF Showcase haben wir eher einen Indie-fokussierten Showcase. Mit einzigartigen und interessanten Spielen lässt uns Day of the Devs oft noch eine Stunde nach dem SGF Showcase aufbleiben.

Samstag, 7. Juni um 01:00 Uhr BST/02:00 Uhr MESZ - Devolver Direct

Normalerweise präsentiert ein Devolver Direct viele verschiedene Indie-Spiele mit einem übergreifenden absurden Thema. In diesem Jahr liegt der Fokus auf einem Spiel, Ball X Pit. Ein ziemlich einzigartiger Fokus, und vielleicht einer, den man im Auge behalten sollte, wenn man ein regelmäßiger Fan von Devolver ist.

Samstag, 7. Juni um 02:00 Uhr BST/03:00 Uhr MESZ - IOI Showcase

Noch ein weiteres großes Thema hier, nämlich das IOI Showcase. Wir werden das Neueste über MindsEye, Hitman: World of Assassination und das kürzlich enthüllte 007 First Light erfahren.

Samstag, 7. Juni um 17:00 Uhr BST/18:00 Uhr MESZ - Wholesome Direct

Dies ist eine Show, die genau das hält, was sie verspricht. Wenn du es gemütlich, niedlich und kuschelig magst, dann wirst du all das in den gesunden Spielen der diesjährigen Wholesome Direct sehen wollen.

Samstag, 7. Juni um 18:00 Uhr BST/19:00 Uhr MESZ - Von Frauen geleitetes Games Showcase

Eine weitere Show, die man vom Titel her ziemlich gut verstehen kann. Das Women-Led Games Showcase deckt alle möglichen Genres ab, mit Entwicklerteams, die von Frauen geleitet werden und hauptsächlich aus Frauen bestehen.

Samstag, 7. Juni um 19:00 Uhr BST/20:00 Uhr MESZ - Latin American Games Showcase

Der Latin American Games Showcase hofft, die Sichtbarkeit der Spiele zu erhöhen, die in der Region LATAM und von Lateinamerikanern weltweit hergestellt werden. Mehr als 50 Spiele werden in dieser Show zu sehen sein, darunter auch Weltpremieren.

Samstag, 7. Juni um 20:00 Uhr BST/21:00 Uhr MESZ - Showcase der Südostasienspiele

Ein anderes Schaufenster, eine andere Region der Welt. Dies ist eine Debütsendung in diesem Jahr, die Spiele aus - Sie haben es erraten - Südostasien beleuchtet und ihnen ein globales Publikum zugänglich macht. Mehr als 45 Spiele werden vorgestellt, so dass für jeden etwas dabei ist.

Samstag, 7. Juni um 21:00 Uhr BST/22:00 Uhr MESZ - Green Games Showcase

Green Games Showcase verspricht, mehr als eine Show zu werden. Es ist ein Schlachtruf, der von PlanetPlay kommt, um zu zeigen, dass Spiele ein kraftvoller Weg sein können, um zu zeigen, wie wir uns um unsere Umwelt kümmern müssen.

Samstag, 7. Juni um 21:00 Uhr BST/22:00 Uhr MESZ - Future Games Show

Die Future Games Show, die von Matt Mercer und Laura Bailey moderiert wird, dauert in diesem Jahr rund 90 Minuten und zeigt mehr als 45 Spiele aus allen Bereichen der Genres. Weltpremieren, Demo-Drops und Deep Dives stehen auf der Speisekarte.

Sonntag, 8. Juni um 00:00 Uhr BST/01:00 Uhr MESZ - Frosty Games Fest

Auch wenn Sie es vielleicht nicht anhand des Namens erraten haben, befasst sich das Frosty Games Fest auch mit einem bestimmten Gebiet der Welt. Diese Messe bietet Entwicklern mit Sitz in oder aus Australien und Aotearoa Neuseeland eine Plattform. Es steht auch entschieden gegen KI und NFTs in Spielen.

Sonntag, 8. Juni um 18:00 Uhr BST/19:00 Uhr MESZ – Xbox Games Showcase

Der zweite Big Daddy des Wochenendes. Wir erwarten viele Überraschungen beim diesjährigen Xbox-Showcase, vor allem, wenn man bedenkt, dass es bisher weitgehend geheim gehalten wurde, was es bringt. Zahnräder des Krieges? Fabel? Perfekt dunkel? Alles könnte erscheinen, oder auch nicht, je nachdem. Wir wissen, dass wir unmittelbar danach einen ausführlichen Blick auf The Outer Worlds 2 werfen werden.

Sonntag, 8. Juni um 20:00 Uhr BST/21:00 Uhr MESZ - PC Gaming Show

Diese Show konzentriert sich auf die Spiele, die Sie mit Maus und Tastatur spielen, und bietet mehr als 50 Spiele, mit neuen Titeln, Updates zu bestehenden Spielen und mehr.

Montag, 9. Juni um 03:00 Uhr BST/04:00 Uhr MESZ - Death Stranding 2 Spielpremiere

Die bisher letzte Nacht des Wochenendes ist in erster Linie für diejenigen gedacht, die vor der Veröffentlichung des Spiels Ende des Monats einen ausführlichen Blick auf Death Stranding 2: On the Beach werfen möchten.

Montag, 9. Juni um 17:00 Uhr BST/18:00 Uhr MESZ - Schwarze Stimmen im Gaming Showcase

Auch wenn die diesjährige Black Voices in Gaming-Show noch nicht viel enthüllt hat, können wir uns vorstellen, dass sie sich auf Spiele konzentrieren wird, die von schwarzen Entwicklern stammen. Neue Spieltrailer, Diskussionen, Updates und mehr sind wahrscheinlich geplant.

Und das war's! Auf welche Messe freust du dich am meisten? Halten Sie Ausschau nach unserer Berichterstattung über die wichtigsten Neuigkeiten der einzelnen Veranstaltungen am Wochenende.