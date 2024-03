Suicide Squad: Kill the Justice League zeigt Joker-Gameplay und neue Übergriffe

HQ

Suicide Squad: Kill the Justice League hatte vielleicht nicht den Start, den Rocksteady zuerst erwartet hatte, aber das Studio wird immer noch einige kostenlose Inhalte an die treuen Spieler verteilen, die immer noch an Braniacs Invasion von Metropolis arbeiten.

Der Joker kommt als kostenlos spielbarer Charakter zu Staffel 1, wenn Staffel 1 Episode 1 nächste Woche, am 28. März, erscheint. In den kurzen Gameplay-Clips unten können wir sehen, wie der Joker eine Gruppe von Bomben auf Feinde abwirft, bevor er auf einem Regenschirm herumgleitet, bevor er an anderer Stelle noch mehr Chaos anrichtet.

Da dies Teil einer Elseworlds-Geschichte ist, werden wir im Rahmen von Saison 1 auch einige interessante neue Übergriffe erhalten. Es gibt auch jede Menge zusätzliche Änderungen, und ihr könnt euch hier die vollständigen Patchnotes ansehen.