Suicide Squad: Kill the Justice League wurde bewertet

Singapurs Infocomm Media Development Authority hat das kommende Suicide Squad: Kill the Justice League bewertet. Es überrascht nicht, dass die Bewertung für das Spiel M18 ist, was bedeutet, dass es nicht für Personen ab 18 Jahren geeignet ist.

"Einige der Gebiete in der Stadt sind mit Leichen übersät, von denen einige fehlende Gliedmaßen haben", heißt es in der Klassifizierung. "Die Story-Szenen enthalten einige Gewaltdarstellungen, die mit schwarzem Humor gefärbt sind, wie Szenen, in denen der Finger einer Figur abgetrennt wird, und nachfolgende Witze über den abgetrennten Finger ... Insgesamt wären diese Darstellungen unter einer M18-Bewertung angemessener, wo die Klassifizierungsrichtlinien Darstellungen realistischer Gewalt wie Tötung, Verstümmelung oder andere schwere Verletzungen humanoider Charaktere erlauben.

Sie können die vollständige Klassifizierung hier lesen, wo es ein paar zusätzliche Details darüber gibt, wie Metropolis in verschiedene Bereiche aufgeteilt ist, jeder mit seinem eigenen Chef. Dies sind einige wichtige Details, aber es scheint, dass wir uns Suicide Squad: Kill the Justice League heute Abend auf der PlayStation State of Play genauer ansehen werden.

