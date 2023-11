Suicide Squad: Kill the Justice League taucht am Mittwoch mit neuem Gameplay wieder auf

HQ

Es ist genau sieben Monate her, dass Suicide Squad: Kill the Justice League verschoben wurde, und wir haben seitdem kein offizielles Wort mehr gehört. Wir sind weniger als drei Monate vom neuen Veröffentlichungsdatum entfernt, daher ist es verständlich, dass viele spekuliert haben, dass das Spiel nicht einmal dieses Datum einhalten wird. Nun, es scheint, als ob das Spiel immer noch auf dem richtigen Weg ist.

Rocksteady enthüllt, dass wir viel mehr über Suicide Squad: Kill the Justice League: Kill the Justice League in der ersten Episode von dem, was sie einfach Suicide Squad Insider nennen, am Mittwoch um 18 Uhr GMT / 19 Uhr MEZ sehen und lernen werden. Dieser erste Teil wird sich auf die Geschichte und das Gameplay konzentrieren, was bedeutet, dass wir ziemlich viel neues Material aus dem kommenden Spiel der Entwickler von Batman: Arkham Asylum sehen werden.