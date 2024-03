Suicide Squad: Kill the Justice League Staffel 1 startet am 28. März

HQ

Als Rocksteady seine Roadmap für Suicide Squad: Kill the Justice League ankündigte, wurde uns gesagt, dass die erste Staffel irgendwann im März mit dem Joker als spielbarem Charakter beginnen würde. Wir hofften natürlich, dass dies den Entwicklern Zeit geben würde, dem Spiel den letzten Schliff zu geben und einige Anpassungen vorzunehmen, bevor sie sich auf weitere Inhalte konzentrieren. Vor ein paar Tagen sagten die Briten, dass dies nicht der Fall sein würde, da sie diese Woche schließlich keinen neuen Patch veröffentlichen würden, da alle am Season 1-Update arbeiten. Bedeutete das, dass Staffel 1 bald starten würde? Definitiv nicht.

Rocksteady enthüllt, dass die erste Saison von Suicide Squad: Kill the Justice League am 28. März beginnen wird, also sind wir noch mehr als drei Wochen davon entfernt, als Joker zu spielen, uns durch neue Gebiete zu kämpfen, neue Ausrüstung auszuprobieren und so weiter.

Was halten Sie von Suicide Squad: Kill the Justice League ? Kann es länger überleben als Gotham Knights und Marvel's Avengers?