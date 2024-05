Suicide Squad: Kill the Justice League kostete Warner Bros. 200 Millionen US-Dollar

HQ

Wenn es eine Sache gibt, in der sich Arkham-Fans und Warner Bros. einig sind, dann ist es, dass Suicide Squad: Kill the Justice League enttäuschend war. Das Spiel scheiterte daran, Einnahmen zu generieren und dazu beizutragen, das zurückzuerobern, was die Arkham-Spiele überhaupt erst so großartig gemacht hat, so dass sich viele fragten, für wen es gedacht war.

Anscheinend war es für niemanden im Besonderen, da die fehlenden Einnahmen aus dem Spiel zu einem Rückgang des Ergebnisses vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen um 200 Millionen US-Dollar geführt haben. Der Finanzvorstand von Warner Gunnar Widenfels hatte folgendes zu sagen:

"Beginnend mit den Studios war der Rückgang von 400 Millionen US-Dollar+ im Vergleich zum Vorjahr im ersten Quartal in erster Linie auf den sehr harten Vergleich mit dem Erfolg von Hogwart's Legacy im letzten Jahr im ersten Quartal zurückzuführen, in Verbindung mit der enttäuschenden Veröffentlichung von Suicide Squad im vergangenen Quartal, die wir beeinträchtigt haben, was zu einem Einfluss von 200 Millionen US-Dollar auf das EBITDA im ersten Quartal führte."

Es ist schwer vorstellbar, dass Warner Bros. dachte, es könne einfach den Erfolg von Hogwarts Legacy zur gleichen Zeit im nächsten Jahr erreichen, aber selbst wenn es wusste, dass es nicht so viel Geld einbringen würde, scheint Suicide Squad immer noch gefloppt zu sein. Und dennoch scheint Warner Bros. immer noch auf mehr Live-Service-Titel drängen zu wollen.