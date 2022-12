Suicide Squad: Kill the Justice League kommt im Mai

HQ

Rocksteady hat uns heute Morgen im Rahmen der Game Awards einen weiteren Blick auf das kommende Suicide Squad: Kill the Justice League gegeben. Als Teil einer Hommage an den verstorbenen Kevin Conroy, eine Person, die als Stimme von Batman in der Arkham-Reihe von Spielen und in der animierten Serie bekannt war, hat uns der Entwickler einen ersten Blick auf Batman im Spiel gegeben.

Und da das Thema dieser Erfahrung darin besteht, sich mit einer Justice League zu befassen, die jetzt die größte Bedrohung der Erde und nicht mehr ihr Retter ist, ist Batman diesmal eine viel bedrohlichere Figur, was im folgenden Clip deutlich gezeigt wird.

Es sollte gesagt werden, dass, wenn Sie keine Spoiler für das Spiel wollen, es wahrscheinlich am besten ist, diesen Clip zu überspringen, da er ein wenig darüber zu verraten scheint, was mit dem Flash in der Handlung passiert und wie die Begegnung des Trupps mit ihm verläuft.

Ansonsten bestätigte der Trailer auch, wann wir uns auf Suicide Squad: Kill the Justice League freuen können, wobei das Spiel am 26. Mai 2023 auf PC-, PS5- und Xbox-Series-Konsolen debütiert.