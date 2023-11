Suicide Squad: Kill the Justice League: Kill the Justice League sieht in neuer Gameplay-Präsentation besser aus

HQ

Ich bin einer der vielen, die nicht alles mochten, was von Suicide Squad: Kill the Justice League: Kill the Justice League im State of Play von PlayStation im Februar gezeigt wurde, also war die Verzögerung willkommen. Mal sehen, ob die letzten neun Monate ausgereicht haben, um unsere Meinung zu ändern.

Rocksteady hat uns versprochen, die erste Episode von Suicide Squad Insider zu geben und damit mehr Details über die Geschichte und das Kern-Gameplay in Suicide Squad: Kill the Justice League zu teilen. Zu Beginn der Präsentation betonen die Entwickler, dass sie sich weiterhin darauf konzentrieren, eine unvergessliche Geschichte voller atemberaubender Momente und interessanter Charaktere zu liefern, was für einen norwegischen Spieler, der es vorzieht, alleine zu spielen, eine Erleichterung ist. Wir werden auch mit neuem Gameplay-Material verwöhnt, das den Anschein erweckt, als wären die zuvor auffälligen Schwachstellen etwas abgeschwächt worden, und das ein dynamisches und wirkungsvolles Kampfsystem in einem sehr detaillierten Metropolis hervorhebt, das mehr als doppelt so groß ist wie Batman: Arkham Knights Gotham. Größer ist nicht unbedingt besser, daher bin ich froh zu sehen, dass die einzigartigen Fortbewegungsfähigkeiten jedes Charakters fesselnd und schnell zu sein scheinen.

Hat mir diese Präsentation Hoffnung gegeben, dass Suicide Squad: Kill the Justice League besser ist als befürchtet? Auf jeden Fall, aber der Fokus auf Koop, scheinbar generische Gegner und ein Ton, der meist nach kurzer Zeit nur noch nervt, macht mir Sorgen. Mal sehen, ob die nächste Episode es schafft, diese Bedenken auszuräumen, wenn sie viel tiefer in das Kampf- und Ausrüstungssystem eintaucht.

Was denken Sie, nachdem Sie diese Präsentation gesehen haben?

