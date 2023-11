Suicide Squad: Kill the Justice League: Kill the Justice League hat eine Pride-Flagge, die dazu führt, dass einige den Verstand verlieren

HQ

Es mag den Anschein haben, dass Hogwarts Legacy Anfang des Jahres viel Gaming-Empörung ausgelöst hat, aber die Spieler werden immer etwas zu beklagen haben, und das neueste Problem, das ihre Höschen in einer Wendung hat, ist eine LGBTQ + -Flaggensprühfarbe, die an einer Wand in Suicide Squad: Kill the Justice League erscheint.

In einem Clip, der von PlayStation auf Twitter gepostet wurde, sieht man den Regenbogen neben Batman an einer Wand sitzen. Dies führte sofort zu einem Aufschrei bei einigen, die glaubten, dass ihnen eine Agenda aufgezwungen wurde.

"Ich musste einfach diesen Regenbogen da drin machen, hm", heißt es in einer Antwort, während eine andere sagt: "Ist das eine Pride-Flagge? Genug Mann.« Es gibt auch diejenigen, die versuchen zu erklären, warum eine Pride-Flagge aus der Perspektive der Geschichte nicht existieren sollte, wobei ein Benutzer argumentiert, dass Gotham City ein Ort ist, der von Gangs und Verbrecherbossen regiert wird, daher sollte es keine Sprühfarbe geben, die die schwule Community repräsentiert. Es scheint, dass dieser Benutzer nicht bemerkt hat, dass das Spiel in Metropolis spielt, und die Möglichkeit nicht in Betracht gezogen hat, dass eine LGBTQ+-Person unabhängig von der Kriminalitätsrate einer Stadt existiert.

Es gibt viele Gründe, Suicide Squad: Kill the Justice League nicht zu mögen. Ich schreibe hier ein wenig, aber auch wenn der jüngste Gameplay-Showcase besser aussah als der, den wir Anfang des Jahres bekommen haben, sieht es immer noch wie ein relativ langweiliger Looter-Shooter mit unnötigen Live-Service-Elementen aus. Aber irgendwie ist Farbe an einer Wand schlimmer als das. Stell dir das mal vor.