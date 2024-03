Suicide Squad: Kill the Justice League ist bereits auf Steam im Angebot

HQ

Obwohl Suicide Squad: Kill the Justice League erst seit einem Monat auf dem Markt ist, ist es jetzt auf Steam erhältlich. Der stark kritisierte Titel ist für 35,99 £ erhältlich, was 40 % weniger als der Einführungspreis von 59,99 £ ist.

Zu sehen, dass ein so hochkarätiges Spiel so kurz vor der Veröffentlichung zu einem Schnäppchenpreis verkauft wird, ist wirklich außergewöhnlich. Gleichzeitig ist es aber auch kein Geheimnis, dass DC selbst Suicide Squad vorwarf, eine große Enttäuschung in Bezug auf die Verkaufszahlen zu sein. Wenn Sie also neugierig auf das Spiel waren, ist dies vielleicht eine gute Gelegenheit, es zu nutzen.

Sind Sie durch den reduzierten Preis eher geneigt, Suicide Squad zu kaufen?