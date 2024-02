Suicide Squad: Kill the Justice League "hinter den Erwartungen von Warner zurückgeblieben

HQ

Das mag keine große Überraschung sein, aber es schien für uns alle offensichtlich, dass Suicide Squad: Kill the Justice League ein Flop werden würde. Zusätzlich zu all den Design- und Gameplay-Mängeln, auf die wir in unserem Test so gut hingewiesen haben, hatte Rocksteadys Spiel eine katastrophale Vorabveröffentlichung, und weder Konsolen- noch PC-Spieler traten auf die Platte, um das Spiel zu unterstützen. Ich sagte, dass es für uns alle offensichtlich erschien, und jetzt haben wir den Beweis dafür, dank eines Treffens mit Investoren bei Warner Bros.

Das Unternehmen hat berichtet, dass "Suicide Squad: Kill the Justice League seit seiner Einführung Anfang des Quartals nicht unseren Erwartungen entsprochen hat, so dass unser Spielegeschäft im ersten Quartal mit einem schwierigen Vergleich im Vergleich zum Vorjahr konfrontiert ist", sagte Gunnar Wiedenfels, CFO von Warner Bros. Discovery.

Letztes Jahr um diese Zeit brachte Warner Bros. Hogwarts Legacy auf den Markt, das zum meistverkauften Spiel des Jahres 2023 wurde (in den USA, basierend auf den Dollar-Verkäufen), so dass der Vergleich mit dem Vorjahr noch schmerzhafter sein könnte, wenn das möglich ist. Die Zukunft des Spiels sieht nun noch ungewisser aus, obwohl man hofft, dass die Ankunft einiger DLC-Inhalte, wie der Joker oder Mr. Freeze, einige Spieler dazu ermutigen wird, dem Live-Service beizutreten. Auf jeden Fall sieht es nicht so aus, als ob diese Mannschaft im aktuellen Kontext noch lange überleben wird.

