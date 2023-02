Suicide Squad: Kill the Justice League erfordert immer eine Onlineverbindung

HQ

Suicide Squad: Kill the Justice League war bis vor kurzem ein geheimnisumwittertes Spiel. Jetzt, nach dem gestrigen State of Play, haben wir 15 Minuten Suicide Squad: Kill the Justice League Gameplay gesehen und einige faszinierende Details herausgefunden.

Nun, in den FAQs für das Spiel, wurde entdeckt, dass Sie immer online sein müssen, um Suicide Squad: Kill the Justice League zu spielen, auch wenn Sie alleine gehen.

Dies hat wahrscheinlich etwas mit den Live-Service-Elementen im Spiel zu tun, die letzten Monat erstmals in einem Leck entdeckt wurden.

Es scheint bereits, dass Rocksteadys früherer Ruf aus den Batman: Arkham-Spielen auf die Probe gestellt wird, da alle Live-Service-Elemente in ein Koop-Spiel kommen, da sich die Fans von dem Gameplay, das gestern Abend im State of Play gezeigt wurde, hin- und hergerissen fühlen.