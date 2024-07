Suicide Squad: Kill the Justice League beschreibt Mrs. Freezes Kampffähigkeiten

HQ

Rocksteady bereitet sich auf den Start der zweiten Staffel von Suicide Squad: Kill the Justice League vor. In der ersten Staffel haben wir eine Elseworld-Version des Jokers kennengelernt, und jetzt haben wir den Mr. Freeze aus einem anderen Universum, den wir unserer Sammlung von Schurken hinzufügen können.

Mrs. Freeze stammt aus einer Welt, in der Brainiacs Invasion ihren Planeten zu einem kargen, eisigen Ödland machte, wie aus einem Beitrag auf der Website des Spiels hervorgeht. Nachdem sie ihre Frau kryogenisch eingefroren zurückgelassen hat, hofft Mrs. Freeze auf eine Chance, sie und ihre Welt wiederherzustellen.

Im Spiel hat Mrs. Freeze eine sehr starke Fortbewegungsfähigkeit, die in der Lage ist, Eispfade aus dem Nichts zu machen und auf ihnen in jede Richtung zu gleiten. Ihre Spielstile sind Cooler, was sie zu einem nahezu unaufhaltsamen Tank mit Eiskräften macht, Physikerin, die sie eher zu einer Nahkampfschadensverursacherin werden lässt, und Technikerin, bei der es darum geht, Ausrüstung für besseres Laufen und Schießen zu verwenden.

Mrs. Freeze wird am 25. Juli in Suicide Squad: Kill the Justice League eintreffen.