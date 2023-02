Suicide Squad: Kill the Justice League bekommt einen Comic mit fünf Ausgaben

HQ

Batman: Arkham Knight wurde 2015, also vor acht Jahren, veröffentlicht. Seitdem warten wir auf das nächste Spiel von Rocksteady Studios, das Gerüchten zufolge alles von einem anderen Batman-Spiel bis hin zu einem Superman-Abenteuer sein soll.

Im Jahr 2021 wurde schließlich bekannt gegeben, dass ihr kommender Titel Suicide Squad: Kill the Justice League ist. Hier bekommen die Suicide Squad die Aufgabe, die Justice League zu töten, da der außerirdische Feind Brainiac Green Lantern, The Flash, Batman und sogar Superman einer Gehirnwäsche unterzogen hat (Wonder Woman ist der einzige Hauptsuperheld, der davon nicht betroffen ist). Uns wird Koop-Action versprochen, aber die Entwickler sagen, dass es genauso viel Spaß macht, Einzelspieler zu spielen.

Um die Geschichte besser zu verstehen, hat DC nun einen fünfteiligen Comic angekündigt, der die Hintergrundgeschichte zum Spiel erzählen wird. Ausgabe #1 wurde von John Layman (Batman Eternal, Chew, Thundercats: Enemy's Pride) geschrieben, mit Grafiken von Jesús Hervás (Cyberpunk 2077: You Have My Word) und einem Hauptcover von Dan Panosian.

Es wird am 30. Mai veröffentlicht, das Spiel Suicide Squad: Kill the Justice League erscheint am 26. Mai.