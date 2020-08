Suicide Squad: Kill the Justice League auf neuen Plattformen erst 2022

Rocksteady hat vor ein paar Tagen erstmals öffentlich über ihr Suicide-Squad-Spiel gesprochen und in der Nacht durften wir einen ersten Blick darauf werfen. In Suicide Squad: Kill the Justice League werden Captain Boomerang, Deadshot, Harley Quinn und King Shark Metropolis vor selbstgerechten Superhelden retten und deshalb treten wir gegen die DC-Helden an. Das alles ist im Arkham-Universum angesiedelt, deshalb dürfen wir uns wahrscheinlich auf einige Helden und Bösewichte freuen, die den früheren Interpretationen von Rocksteady zumindest ähneln könnten.

Gerüchten zufolge kann das Spiel alleine oder mit bis zu drei weiteren Spielern gespielt werden können. Leider sehen wir kein Gameplay, um das näher spezifizieren zu können. Was Rocksteady jedoch verspricht, ist klassischer Arkham-Nahkampf gemischt mit Schießereien. Außerdem soll jeder Charakter selbstverständlich einzigartige Fähigkeiten und Waffen mit sich bringen, die auf verschiedene Arten eingesetzt werden können. Wir müssen wahrscheinlich etwas Geduld haben, bevor wir das alles in Aktion sehen können, da Suicide Squad: Kill the Justice League frühestens 2022 auf PC, Playstation 5 und Xbox Series X verfügbar sein wird.