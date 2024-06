Suicide Squad Isekai feiert Ende nächsten Monats auf Max Premiere

HQ

Wir haben bereits mehrfach über den kommenden Anime Suicide Squad Isekai geschrieben, in dem uns eine japanische Interpretation der klassischen DC-Crew Suicide Squad geboten wird. Hier sind sie in einer Art magischer Fantasiewelt gelandet und müssen zurück, aber verschiedene Monster und andere Dinge haben andere Pläne.

Nun bestätigt Warner, dass Suicide Squad Isekai am 27. Juli in den USA seine Max-Premiere haben wird, was für uns in Europa hoffentlich den Tag danach bedeutet. Drei Folgen sollen bei der Premiere veröffentlicht werden und insgesamt zehn sind geplant.