Wenn Sie bereits auf der Suche nach einem strahlenden Ende der Wintermonate sind, dann könnte Sugardew Island - Your Cozy Farm Shop das Licht am Ende des Tunnels sein. Das Spiel wurde von dem kleinen Indie-Studio rokaplay als Liebesbrief an die DS Harvest Moon-Spiele entwickelt.

Es ist absichtlich unkompliziert und so konzipiert, dass es den Spielern ein möglichst entspannendes Erlebnis bietet, während sie sich einfach auf ihrer Insel entspannen, farmen und mit den Einheimischen interagieren. Wie wir im neuesten Trailer sehen können, gehört dazu auch, Menschen zu romantisieren.

Wenn du Lust hast, wieder deinen eigenen kleinen gemütlichen Bauernhof zu bauen, dann schau dir den Trailer unten an. Sugardew Island - Your Cozy Farm Shop erscheint im März 2025 für Xbox, PlayStation, PC über Steam und Nintendo Switch.