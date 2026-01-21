Südkoreas ehemaliger Premierminister zu 23 Jahren verurteilt wegen Beteiligung am Versuch des Kriegsrechts

HQ

Der ehemalige südkoreanische Premierminister Han Duck-so wurde am Mittwoch wegen seiner Beteiligung an dem gescheiterten Kriegsrechtsdekret, das Ex-Präsident Yoon Suk Yeol im Dezember 2024 erlassen hat, zu 23 Jahren Haft verurteilt. Das Urteil markiert die erste gerichtliche Feststellung, dass der versuchte Machtgriff einen Aufstand darstellte, und Han wurde sofort festgenommen. Er behält sich das Recht auf Berufung vor.

Richter Lee Jin-kwan verwies auf Hans aktive Rolle bei der Legitimierung des verfassungswidrigen Dekrets, darunter die Durchführung einer Kabinettssitzung, um den Kriegsrechtsplan abzunicken, und die Verschwörung zur Beweisvernichtung. Überwachungsvideos zeigten Han, wie er zustimmend nickte, während Yoon das Dekret Stunden vor der öffentlichen Bekanntgabe darlegte. Das Gericht wies darauf hin, dass Han als Premierminister eine verfassungsmäßige Pflicht hatte, den Plan zu blockieren, sich ihm aber "stattdessen anschließen" wollte.

Han Duck-so // Shutterstock

Die Staatsanwaltschaft hatte eine 15-jährige Haftstrafe beantragt und argumentiert, Han trage eine besondere Verantwortung als alleiniger Beamter, der das Dekret stoppen könne. Der Richter verhängte unter Verweis auf Präzedenzfälle des Aufstands von 1997 eine härtere Strafe und bezeichnete den Vorfall als einen "Selbstputsch" der gewählten Mächte, der eine ernsthafte Gefahr für die Demokratie darstellte. Das Gericht verurteilte Han außerdem wegen Dokumentenfälschung, Zerstörung von Präsidentenunterlagen und Meineid während des Amtsenthebungsverfahrens.

Han, 76, ein Berufsdiplomat, der unter fünf Präsidenten diente, behauptete während des gesamten Prozesses, dass er privat gegen das Kriegsrecht war und während der Ereignisse unter Schock stand. "Ich habe es nie unterstützt oder versucht, ihm zu helfen", sagte er dem Gericht im vergangenen November. Trotz seiner Verteidigung betonte das Urteil einen Mangel an Reue und verwies auf die fortgesetzte Verschleierung von Beweisen und irreführende Zeugenaussagen.

Das Urteil folgt auf ein separates Gericht, das Yoon Suk Yeol wegen Behinderung seiner eigenen Festnahme zu fünf Jahren Haft verurteilte. Yoons Prozess wegen des Aufstands selbst ist für den 19. Februar angesetzt, wobei die Staatsanwaltschaft die Todesstrafe anstrebt. Die Urteile unterstreichen Südkoreas anhaltende Auseinandersetzung mit einer der schwerwiegendsten Herausforderungen für seine demokratischen Institutionen der letzten Jahrzehnte.