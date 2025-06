Südkoreanisches Spiel Mudang: Two Hearts mit neuem Trailer gezeigt

EVR Studio hat gerade einen neuen Trailer zu seinem kommenden Action-Adventure Mudang: Two Hearts veröffentlicht. Mit einer Mischung aus taktischer Stealth-Action und starken Story-Elementen scheint das Spiel ein einzigartiges Erlebnis zu sein, das in der koreanischen Kultur und Zukunftsvisionen verwurzelt ist. Das Spiel spielt in einer Welt, in der die koreanische Halbinsel wiedervereinigt wurde - aber in der immer noch Bedrohungen unter der Oberfläche lauern. Mit spiritueller Symbolik, einem schattenhaften Antagonisten namens ID: Ghost und Andeutungen schamanistischer Rituale wirft der Trailer mehr Fragen auf, als er beantwortet.

Mudang lässt dem Spieler die freie Wahl zwischen heimlicher Infiltration, Nahkampf oder lodernden Waffen, und du kannst die Strategie jederzeit während des Spiels wechseln. Die einzigartige Mischung aus verschiedenen Ansätzen ermutigt den Spieler, in jeder Mission einfallsreich, strategisch und kreativ zu sein. Das Spielerlebnis wird durch ein herausragendes Maß an Realismus weiter verbessert. Viele der im Spiel verwendeten Taktiken sind von realen Strategien südkoreanischer Spezialeinheiten inspiriert, und die Bewegungsmuster, denen du im Spiel begegnest, sind Motion-Capture-Aufnahmen, die von aktiven Soldaten der koreanischen Verteidigung durchgeführt werden.

Das Spiel wird noch in diesem Jahr für PC, Xbox Series X|S und Playstation 5 veröffentlicht. Schaut euch den neuen Trailer unten an.