Südkoreanische Staatsanwaltschaft treibt den Fall Yoons Aufstand trotz Haftentlassung voran

Die südkoreanische Staatsanwaltschaft hält an ihrer Verurteilung von Präsident Yoon Suk Yeol wegen Aufruhrs fest, auch als er am Samstag eine Woche vor seiner zweimonatigen Verhaftung eine Haftanstalt verließ (via Reuters).

Die Freilassung erfolgte, nachdem ein Gericht entschieden hatte, dass seine Inhaftierung während des Prozesses illegal war, und berief sich dabei auf abgelaufene Einreichungsfristen. Der Generalstaatsanwalt machte jedoch deutlich, dass die Entscheidung die Staatsanwaltschaft nicht stoppen werde, und versicherte, dass sie das Urteil weiterhin vor Gericht anfechten werde.

Yoons Prozess, der seit Februar andauert, geht auf Vorwürfe zurück, er habe im Dezember das Kriegsrecht verhängt, was er später rückgängig machte. Yoon, der seines Amtes enthoben wurde und weiterhin von seinem Amt suspendiert ist, behauptet weiterhin, dass die Verhängung des Kriegsrechts ein notwendiger Schritt gewesen sei.

Es wird erwartet, dass das Verfassungsgericht bald darüber entscheiden wird, ob Yoon wieder eingesetzt oder dauerhaft seines Amtes enthoben wird, wobei das Ergebnis die Voraussetzungen für eine mögliche Neuwahl innerhalb von 60 Tagen schaffen wird.