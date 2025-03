Südkorea wurde aufgrund nuklearer Bedenken auf die Liste der sensiblen Länder der Vereinigten Staaten gesetzt

HQ

Da die Besorgnis über die Verbreitung von Atomwaffen zunimmt, hat das US-Energieministerium Südkorea auf seine Liste sensibler Länder gesetzt, eine Einstufung, die Fragen über die zukünftige Zusammenarbeit zwischen den beiden Nationen aufwirft.

Dieser Schritt, der am Freitag offiziell bestätigt wurde, folgt auf zunehmende Diskussionen über die mögliche Entwicklung von Atomwaffen durch Südkorea als Reaktion auf die wachsende Bedrohung durch Nordkorea. Die Einstufung, die am 15. April in Kraft tritt, wird zwar die Zusammenarbeit in Wissenschaft und Technologie nicht einschränken, verdeutlicht aber das wachsende Unbehagen in der Region.

Das südkoreanische Außenministerium befindet sich bereits in aktiven Verhandlungen mit Washington, um sicherzustellen, dass das langjährige Bündnis nicht beeinträchtigt wird, zumal die Spannungen rund um die nukleare Sicherheit weiter zunehmen. Vorerst bleibt abzuwarten, wie sich dies auf die strategischen Entscheidungen Südkoreas und seine Beziehungen zu den Vereinigten Staaten auswirken wird.