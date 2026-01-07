Südkorea wendet sich an China, um den Dialog mit Nordkorea wieder aufzunehmen.

HQ

Der südkoreanische Präsident Lee Jae Myung sagte, er habe Chinas Führer Xi Jinping gebeten, eine vermittelnde Rolle bei den Bemühungen zu spielen, den Dialog mit Nordkorea wieder aufzunehmen, während Seoul nach neuen Wegen sucht, die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel zu entschärfen.

Im Gespräch mit südkoreanischen Medien am Mittwoch während eines Staatsbesuchs in China sagte Lee, seine Gespräche mit Xi hätten "bedeutende Fortschritte" bei der Wiederherstellung des Vertrauens nach Jahren angespannter Beziehungen gezeigt. Er sagte Xi, dass Südkoreas Versuche, mit Pjöngjang in Kontakt zu treten, bisher gescheitert seien, und appellierte an Peking, den Prozess voranzutreiben.

Lee Jae Myung und Xi Jinping // Shutterstock

Laut Lee erkannte Xi Seouls Bemühungen an, warnte jedoch, dass Geduld im Umgang mit dem nuklear bewaffneten Norden unerlässlich sei. "Reden ist einfach, aber Handeln nicht", zitierte Lee den chinesischen Staatschef und unterstrich die Schwierigkeit, Diplomatie in konkrete Ergebnisse umzusetzen.

Das Treffen, das zweite zwischen den beiden Staatschefs innerhalb von weniger als drei Monaten, findet statt, während Lee nach Streitigkeiten (unter anderem über ein US-Raketenabwehrsystem) einen Neustart mit China anstrebt, nachdem Streitigkeiten (unter anderem über ein US-Raketenabwehrsystem) die Beziehungen beschädigt und der Zugang für südkoreanische Kulturexporte eingeschränkt wurden. Lee betonte, dass die Beziehungen zu Peking zwar entscheidend seien, Seoul seine Partnerschaft mit Japan aber weiterhin als ebenso wichtig betrachtet.