Südkorea verbietet Mobiltelefone in Klassenzimmern

HQ

Die neuesten Nachrichten über Südkorea . Das Land hat am Mittwoch ein landesweites Verbot von Mobiltelefonen in Schulklassenzimmern eingeführt, um die wachsende Besorgnis über die Auswirkungen sozialer Medien auf Schüler auszuräumen.

"Die Sucht unserer Jugend nach sozialen Medien ist jetzt auf einem ernsthaften Niveau. Unsere Kinder haben jeden Morgen rote Augen. Sie sind bis 2 oder 3 Uhr morgens auf Instagram", sagte Cho Jung-hun, ein Abgeordneter der oppositionellen People Power Party und einer der Befürworter des Gesetzes, vor dem Parlament.

Die Maßnahme, die im März nächsten Jahres in Kraft treten soll, baut auf bestehenden Beschränkungen auf Schulebene auf und spiegelt ähnliche Initiativen im Ausland wider, wo die Behörden eine verbesserte Konzentration unter jungen Lernenden gemeldet haben.

Abgeordnete beider großer Parteien unterstützten das Gesetz und bezeichneten es als Reaktion auf die zunehmende digitale Abhängigkeit von Teenagern. Ausnahmen werden für Schüler mit Behinderungen oder wenn Geräte für Bildungszwecke erforderlich sind.