Südkorea untersucht Drohnenflüge, nachdem Nordkorea eine Verletzung des Luftraums behauptet hat

Südkorea hat eine Untersuchung zu Drohnenflügen eingeleitet, von denen Nordkorea behauptet, sie hätten seinen Luftraum verletzt, angesichts der steigenden Spannungen auf der koreanischen Halbinsel.

Das Verteidigungsministerium teilte am Montag mit, dass sich die Untersuchung darauf konzentriert, ob Zivilisten das unbemannte Flugzeug geflogen haben könnten. Präsident Lee Jae Myung ordnete eine schnelle Untersuchung an und warnte, dass, falls Zivilisten verantwortlich wären, dies ein "schweres Verbrechen" darstellen würde, das die nationale Sicherheit und den Frieden bedroht.

Nordkorea warf dem Süden am Samstag vor, "Provokationen" durchzuführen, indem er Drohnen auf sein Gebiet schickte, und behauptete, diese abgeschossen und Trümmer sowie Luftaufnahmen geborgen zu haben. Seoul bestritt jegliche Beteiligung und erklärte, das Militär habe das von Pjöngjang genannte Drohnenmodell nicht betrieben und an dem betreffenden Datum keine Drohnen geflogen.

Südkorea erklärte, es sei offen für eine gemeinsame Untersuchung mit dem Norden, obwohl kein formeller Vorschlag vorgelegt wurde. Nordkorea hat auf die jüngsten Versuche der Lees Regierung, den Dialog wieder aufzunehmen, nicht reagiert.

Der Vorfall ereignet sich vor dem Hintergrund einer erhöhten Spannung zwischen den beiden Koreas. Der ehemalige südkoreanische Präsident Yoon Suk Yeol erschien am Montag vor Gericht wegen Vorwürfen, er habe versucht, Nordkorea 2024 als Vorwand zur späteren Ausrufung des Kriegsrechts zu provozieren, und sieht sich einem separaten Aufstandsprozess im Zusammenhang mit diesem Versuch gegenüber.