Südkorea und Japan bekräftigen ihr Abkommen zur Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel

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Japan und Südkorea haben ihr bilaterales Verteidigungs- und Kooperationsabkommen erneuert, um die Stabilität in der Asien-Pazifik-Region aufrechtzuerhalten. Die Verteidigungsminister beider Länder, Ahn Gyu-back (Südkorea) und Shinjiro Koizumi (Japan), trafen sich letzten Sonntag, um die nordkoreanische Nuklearbedrohung und die militärischen Beziehungen zu Russland zu besprechen, während sie laut Reuters zustimmten, bei der Entwicklung künstlicher Intelligenzprojekte und unbemannte Systeme (Drohnen) während der jährlichen Übungen zusammenzuarbeiten.

"Beide Minister waren sich einig, die Zusammenarbeit fortzusetzen, um den regionalen Frieden und die Stabilität in einem ernsthaften Sicherheitsumfeld zu wahren", erklärte das südkoreanische Verteidigungsministerium in einer Pressemitteilung.

Südkorea und Japan bewegen sich seit einigen Jahren in dieselbe Richtung, während sie nach und nach die Streitigkeiten und Differenzen überwinden, die aus der schwierigen kolonialen Vergangenheit der beiden Nationen entstehen. Themen wie die Beziehungen zur aktuellen US-Regierung, dem wichtigsten Verteidigungsverbündeten beider Länder, wurden ebenfalls diskutiert.