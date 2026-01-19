Südkorea und Italien stärken die Zusammenarbeit in den Bereichen KI, Chips und kritische Mineralien

HQ

Der südkoreanische Präsident Lee Jae Myung und die italienische Premierministerin Giorgia Meloni einigten sich am Montag darauf, die Zusammenarbeit in Bereichen wie künstliche Intelligenz, Halbleiter, Luft- und Raumfahrt und kritische Mineralien auszuweiten. Die Ankündigung erfolgte während Melonis Staatsbesuch in Seoul, ihrem ersten in Südkorea seit fast zwei Jahrzehnten.

Die beiden Staatsoberhäupter unterzeichneten eine Absichtserklärung zur Zusammenarbeit bei Halbleitern mit Schwerpunkt auf KI-bezogenen Chiptechnologien. Sie verpflichteten sich außerdem, gemeinsame Anstrengungen zur Entwicklung zuverlässiger und widerstandsfähiger Lieferketten für kritische Mineralien zu stärken, die für Hightech-Industrien unerlässlich sind.

Lee Jae Myung und Giorgia Meloni

Über Technologie und Mineralien hinaus diskutierten Lee und Meloni gemeinsame Forschungsprojekte, kulturellen und touristischen Austausch und bekräftigten ihr Engagement für die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel. Italien ist Südkoreas viertgrößter Handelspartner in der Europäischen Union.

Meloni befindet sich auf einer umfassenderen Asientour, einschließlich Japan und Oman, und ihr Besuch hat die Erwartungen geweckt, dass Präsident Lee später in diesem Jahr einen Staatsbesuch in Italien erwidern könnte. Beamte erklärten, die Treffen zielen darauf ab, langfristige strategische und wirtschaftliche Beziehungen zwischen den beiden Ländern zu vertiefen.