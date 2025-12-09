Südkorea startet Kampfjets, nachdem chinesische und russische Militärflugzeuge in die Luftverteidigungszone eingedrungen sind

HQ

Südkorea setzte am Dienstag Kampfjets ein, nachdem sieben russische und zwei chinesische Militärflugzeuge seine Luftverteidigungsidentifikationszone betreten und verlassen hatten, teilten die Vereinigten Generalstabschefs mit.

Ein früherer Bericht hatte besagt, dass 11 Flugzeuge in die Luftverteidigungszone eingedrungen seien. Die Flugzeuge blieben etwa eine Stunde in der KADIZ vor der Ost- und Südküste des Landes und drangen nicht in den territorialen Luftraum ein.

Seoul identifizierte das Flugzeug und startete vorsorglich eigene Jäger. Gemeinsame russisch-chinesische Flüge um die koreanische Halbinsel sind zur Routine geworden und finden typischerweise ein- bis zweimal jährlich statt.