Südkorea startet erfolgreich die vierte Nuri-Rakete

Südkorea hat erfolgreich den vierten Start seiner selbstgebauten Nuri-Rakete durchgeführt und dabei einen Hauptsatelliten sowie 12 Würfelsatelliten in den Orbit gebracht – die erste Mission des Landes, die gemeinsam mit einem privaten Unternehmen durchgeführt wird.

Der Start fand am Donnerstag um 1:13 Uhr Ortszeit vom Naro Space Center statt, wobei Hanwha Aerospace die Fertigung und Montage unter Technologien leitete, die von der Regierung übernommen wurden. HD Hyundai Heavy bediente die Startrampe.

Präsident Lee Jae Myung sagte, die Mission markiere einen Meilenstein für Südkoreas wissenschaftliche Unabhängigkeit und zukünftige Wettbewerbsfähigkeit. Das Land plant bis 2027 sechs Teststarts, während es daran arbeitet, seine Luft- und Raumfahrtfähigkeiten zu stärken.