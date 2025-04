Südkorea setzt vorgezogene Neuwahlen am 3. Juni inmitten politischer Unruhen

HQ

Die neuesten Nachrichten über Südkorea . Das Land hat offiziell den 3. Juni als Termin für vorgezogene Präsidentschaftswahlen festgelegt, nachdem Präsident Yoon Suk Yeol in der vergangenen Woche gestürzt wurde, dessen kurzzeitige Ausrufung des Kriegsrechts im Dezember zu einer Verfassungskrise geführt hatte.

Mehr über die Entlassung können Sie hier lesen. Die Ankündigung löste eine Welle politischer Bewegung aus, bei der mehrere konservative Hoffnungsträger hervortraten, darunter der ehemalige Arbeitsminister Kim Moon-soo und der erfahrene Kandidat Ahn Cheol-soo.

Unterdessen führt der Oppositionelle Lee Jae-myung in ersten Umfragen, obwohl er mit rechtlichen Problemen konfrontiert ist. Die bevorstehende Abstimmung könnte die Richtung des Landes in einer Zeit wirtschaftlicher Spannungen und diplomatischer Unsicherheit neu bestimmen, so dass abzuwarten bleibt, wie sich die Situation entwickeln wird.