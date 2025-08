Südkorea macht einen Schritt in Richtung Rückkehr zum Dialog mit Nordkorea, indem es die Tonpropaganda in der DMZ unterbindet

HQ

Die neuesten Nachrichten über Nordkorea und Südkorea . Die entmilitarisierte Zone am 38. Breitengrad ist heute die älteste Kriegsgrenze der Erde. Denn ja, Nordkorea hat den Konflikt 1953 nie beendet, und seitdem sind die beiden Länder geteilt und wachsam in einer Sperrzone, in der es nur Landminen und viele erwartungsvolle Soldaten gibt.

In der Vergangenheit sind verschiedene südkoreanische Regierungen von Kriegstreiberei und Aufrüstung zu Versöhnung und dem Streben nach Frieden übergegangen, während Kim Jong Un, sein Vater und Großvater vor ihm, den Krieg als seinen wichtigsten Trumpf zur Aufrechterhaltung der Militärherrschaft beibehalten hat. Im Moment steht Südkorea mit einer Übergangsregierung an der Spitze des Landes vor einigen internen Herausforderungen und versucht nun, die Spannungen mit seinem Nachbarn abzubauen.

Laut Reuters hat Südkorea einen Schritt in Richtung Dialog getan, indem es die Lautsprecher ausgeschaltet hat, die die Grenze mit regimefeindlichen Parolen bombardierten, um die dort stationierten Truppen und alle Zivilisten, die sie hören könnten, zu demoralisieren. Eine "praktische Maßnahme, um die Spannungen zwischen dem Süden und dem Norden abzubauen", so das Verteidigungsministerium.

Nordkorea seinerseits weigerte sich, sich wieder an den Verhandlungstisch mit Südkorea zu setzen, und Kim Jong Un sagte kürzlich, dass Südkoreas Entscheidung, die Übertragungen zu stoppen, "keine Aufgabe sei, die Anerkennung zu verdienen".