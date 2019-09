Südkorea listet PS4-Port von Outer Wilds

Outer Wilds wurde Ende Mai 2019 für PC und Xbox One veröffentlicht und einige Spieler sind davon regelrecht übermannt worden. In unserer Kritik zum Spiel stellt sich nicht die gleiche Euphorie ein, Tester Kristan konnte dem schlauen Kniff aber ebenfalls eine ganze Menge abgewinnen. Nun sind Hinweise auf einen möglichen PS4-Port des Spiels aufgetaucht, denn das koreanische "Game Rating and Administration Committee" hat eine inhaltliche Analyse der PS4-Version in ihr System aufgenommen. Ob das Teil damit letztlich auch hierzulande auf Sonys Konsole veröffentlicht wird, steht aktuell aber noch in den Sternen.

Quelle: Gematsu.