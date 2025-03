HQ

Als Reaktion auf die jüngste Entscheidung des US-Energieministeriums (DOE), Südkorea als sensibles Land einzustufen, betonte der amtierende Präsident Südkoreas, Choi Sang-mok, wie wichtig es sei, starke Beziehungen zu den Vereinigten Staaten aufrechtzuerhalten.

Trotz der mangelnden Klarheit des DOE über die genauen Gründe für die Einstufung, die zu Einschränkungen der Zusammenarbeit führen könnte, beruhigte Choi die Öffentlichkeit, indem er erklärte, dass keine unmittelbaren Einschränkungen der bilateralen Zusammenarbeit auferlegt worden seien.

Choi forderte die südkoreanischen Behörden auch auf, fleißig daran zu arbeiten, die Verständigung mit Washington zu fördern, und forderte proaktive Treffen zwischen dem südkoreanischen Industrieminister und dem Energieminister der Vereinigten Staaten.

In der Zwischenzeit hat die heikle Bezeichnung in Seoul eine politische Debatte ausgelöst, in der die Opposition der Regierung diplomatisches Versagen vorwirft, während andere argumentieren, dass die innenpolitische Instabilität zu der Situation beigetragen habe.