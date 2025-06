Südeuropa von Hitzewelle erfasst, Temperaturen erreichen historische Höchstwerte

HQ

Die neuesten Nachrichten über Südeuropa . Südeuropa wird von einer intensiven Hitzewelle heimgesucht, wobei Länder wie Spanien, Frankreich, Italien und Portugal einige der höchsten Frühsommertemperaturen seit Beginn der Aufzeichnungen verzeichnen.

"Extreme Hitze ist kein seltenes Ereignis mehr. Es ist zur neuen Normalität geworden", sagte António Guterres, der Generalsekretär der Vereinten Nationen, am Montag auf einer Entwicklungskonferenz in Sevilla (mehr erfahren Sie hier).

Von all diesen Ländern war Spanien am stärksten betroffen, mit einem vorläufigen Temperaturrekord von 46 °C im Juni in El Granado, Temperaturen, die seit Mitte der 1960er Jahre nicht mehr erreicht wurden. Die höchste Temperatur, die zuvor für den Juni gemessen wurde, war 45,2 °C, die 1965 in Sevilla gemessen wurde.

Die Gesundheitsbehörden haben Notfallprotokolle aktiviert und die Menschen aufgefordert, zu Hause zu bleiben und die Exposition zu begrenzen, da heiße Tage und warme Nächte die Gesundheitssysteme an ihre Grenzen bringen. Die Hitze hat auch das Risiko von Waldbränden erhöht und Schulen und Arbeitsplätze in einigen Teilen gestört.