Südeuropa erlebt zunehmende Gegenreaktionen gegen den Massentourismus

Die neuesten Nachrichten über Spanien, Italien und Portugal . Am Wochenende brachen in ganz Südeuropa Proteste gegen den Massentourismus aus, wobei Demonstranten in Städten wie Barcelona radikale Veränderungen zum Schutz der lokalen Gemeinschaften forderten.

Bewaffnet mit Wasserpistolen und Rauchbomben drückten die Bewohner ihre Frustration über die steigenden Mieten und den Verlust der Identität des Viertels aus. Aktivistengruppen sagen, dass das derzeitige Tourismusmodell nicht mehr nachhaltig ist und warnen vor einer Verschärfung der sozialen Spannungen, wenn die Politik unverändert bleibt.