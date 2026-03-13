Sudden Strike 5 Gameplay-Vorschau: Ein schnelleres Tempo und dynamischere Action

Panzer, Infanterie, Artillerie – die Kombination wird in Spielen nie langweilig. Im fünften Teil der Sudden Strike-Reihe sind wir zurück in der Rolle der Führung der Supermächte während des Zweiten Weltkriegs. Zunächst einmal muss ich sagen, dass es großartig aussieht, mit Abpralleffekten, die ich in einem Spiel dieser Art noch nie gesehen habe. Wenn Panzergeschosse von Fahrzeugpanzerung abprallen, sieht das richtig cool aus. Das sind vielleicht kleine Details, aber sie verbessern das Erlebnis, das Spektakel auf der Leinwand zu sehen. Trotz der grafischen Verbesserungen erfordert Gewinnen Strategie. Du musst deine Truppen richtig positionieren und sicherstellen, dass deine Trupptypen die Aufgaben erfüllen, die du von ihnen erledigen möchtest. Je nachdem, wann man mit der Serie in Kontakt kam, wurde das auf leicht unterschiedliche Weise gehandhabt.

Eine der ersten Missionen, die ich ausprobieren durfte, erforderte, dass ich eine Stadt eroberte und die Deutschen vertrieb. Die Stadt selbst war von einem Fluss mit gesprengten Brücken umgeben. Ich baute eine provisorische Pontonbrücke und konnte meine Truppen hinüberschicken. Es fühlt sich gut an und ist aufregend, diese Elemente zur Verfügung zu haben. Der Nachteil ist, dass dein computergesteuerter Gegner keine Dynamik hat. Das ist vielleicht meine größte Kritik an dem, was ich gespielt habe. Es ist klar, dass der Computer einem Skript folgt und Schwierigkeiten hat, sich an neue Situationen anzupassen. Es gibt keine Gegenangriffe oder direkte Überraschungen; Du weißt meistens, was passiert und warum.

Welcher General und welche Boni du haben solltest, sind wichtige Entscheidungen, die du vor jedem Kampf treffen solltest.

Wenn du die Stadt einnimmst, wird der Computergegner niemals kontern oder versuchen, deinen Angriff durch Überraschung zu behindern. Sie sitzen in ihren Verteidigungspositionen und warten auf dich. So kannst du die Stadt umzingeln, alle Bedrohungen beseitigen und den Feind langsam vertreiben. Trotzdem gefällt mir, was ich gespielt habe. Deine Truppentypen fühlen sich echt an, sie können keinen unbegrenzten Schaden aushalten, und die Positionierung ist wichtig. Man kann leicht Luftangriffe anfordern und weitere Truppentypen über ein Wirtschaftssystem kaufen, das wir seit dem vierten Spiel kennen. Diese Währung generierst du während der Mission, die dann zum Kauf von Verstärkungen oder Luftunterstützung verwendet werden kann.

Ich mochte es, dass ich vor jeder Mission einen General auswählen und verschiedene Fähigkeiten verbessern konnte. Das bedeutete, dass ich mich auf etwas konzentrieren und mir einen Vorteil verschaffen konnte. Das könnte bedeuten, dass bestimmte Truppentypen Rauchgranaten werfen können. Er gewinnt nicht jede Schlacht, aber du hast die Möglichkeit, deine Truppen vor dem Kampf zu spezialisieren. Ich denke, das könnte eine Möglichkeit sein, dich und mich dazu zu bringen, bestimmte Missionen erneut zu spielen, neue Strategien auszuprobieren und zu experimentieren. Es bedeutet auch, dass du deine Truppen individuell anpassen kannst. Die Missionen selbst sind ziemlich unterhaltsam, obwohl ich nur wenige auf alliierter Seite ausprobiert habe. Eine Mission drehte sich ums Angreifen, die andere um Verteidigung.

Es ist wichtig, deine Truppen am Leben zu halten, und das kannst du durch kluge Positionierung erreichen.

Wie in Company of Heroes gibt es Punkte auf der Karte, die du einnehmen kannst. Sie haben jedoch nicht die gleiche Bedeutung, und es ist selten erforderlich, alle Bereiche zu kontrollieren. Sie können dir jedoch die Möglichkeit geben, Truppen zu rufen, den Feind auszukundschaften oder die Punktzahl zu erhöhen, die du erzielst. Es ist eine gute Möglichkeit, mich als Spieler dazu zu bringen, Truppen zu diesen Orten zu schicken. Ich bin dankbar, dass sie auf irgendeiner Form von Realismus basieren. Ein Radarturm kann dir helfen, den Feind auszukundschaften, oder ein Wachposten an der Straße eröffnet die Möglichkeit, Verstärkung zu rufen. Diese Boni können die Missionen etwas vereinfachen, was ich schätze.

Allerdings finde ich es etwas schade, dass Kite Games sich von den taktischeren und realistischeren Systemen entfernt, die die Grundlage der Originalspiele bildeten. Es ist etwas seltsam, Geld für Verstärkungen auszugeben, als würde ich in The Elder Scrolls V: Skyrim Heiltränke für Gold kaufen. Andererseits ist es ein bewährtes System in modernen Strategiespielen wie European Escalation, Steel Division, Ruse, Warno, World in Conflict und Regiments. Aus diesem Grund kann ich es verzeihen, auch wenn sich die Währungssysteme seltsam anfühlen. In diesem Fall denke ich, dass Graviteam Tactics: Mius-Front besser mit Verstärkungen umgeht. Sudden Strike 5 hat außerdem ein schnelleres Tempo mit mehr Action als die älteren Titel der Reihe. Ich habe damit kein großes Problem, da mir das Setup trotzdem gefällt. Allerdings sieht es manchmal etwas seltsam aus, wenn Panzer näher zueinander kommen müssen als zuvor. Gleichzeitig wird es weniger zu einer taktischen Simulation und mehr zu Company of Heroes, ob zum Guten oder Schlechten.

Sie können auch Luftangriffe anfordern, wenn Sie möchten.

Eine meiner größten Kritikpunkte an der Vorschauversion war die Leistung. Ich bin mir nicht sicher, was die Probleme verursacht. Das Spiel verzögert, wenn Panzer und Soldaten durch Explosionen verstreut werden. Ich vermute, dass es etwas mit der Physik-Engine zu tun hat. Ich bin jedoch zuversichtlich, dass Kite Games das beheben kann. Musik, Effekte und Grafik sind insgesamt makellos. Dieses Spiel klingt und sieht fantastisch aus. Es ist ein Schritt nach oben in Bezug auf audiovisuelle und visuelle Effekte. Ich denke, das ist positiv für die Reihe, die ansonsten etwas veraltet wirkt. Ich hatte trotzdem ziemlich viel Spaß am Gameplay, auch wenn es etwas vereinfacht ist.

Wenn die Vielfalt der Missionen in den verbleibenden 23 Missionen so gut ist wie die, die wir testen durften, denke ich, dass dies eine großartige Ergänzung für die Serie sein wird. Auch wenn es nicht ganz das komplexeste aller Erlebnisse liefert, ist es unterhaltsam. An diesem Punkt denke ich, dass diejenigen, die das Original gespielt haben, etwas enttäuscht sein könnten, da es keine Rückkehr zum Alten, sondern eine Weiterentwicklung der neuen Features des vierten Teils ist. Allerdings gefallen mir einige der neueren Systeme und die Möglichkeit, Truppen aufzurüsten. Ich mag, dass bestimmte Gebiete für Boni erobert werden können. Meiner Meinung nach wird uns ein grafisch beeindruckendes Spiel angeboten, das vielleicht etwas hinter den Erwartungen der Fans der Serie zurückbleibt. Aufgrund technischer Probleme und einer begrenzten Anzahl an Missionen zum Testen ist es schwer zu sagen, ob dieser Titel ein Erfolg oder ein Misserfolg sein wird. Ich bin jedoch hoffnungsvoll und denke, du solltest das im Auge behalten, wenn du Strategiespiele magst.