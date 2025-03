Sudans militärischer Vormarsch in Khartum: Eine Wende in der Dynamik des Krieges Die jüngsten Siege der sudanesischen Armee signalisieren eine entscheidende Wende im anhaltenden Bürgerkrieg, auch wenn der Frieden noch in weiter Ferne liegt.

Die neuesten Nachrichten über den Sudan . Das Militär des Landes hat in den letzten Tagen nach einer heftigen Schlacht mit Hunderten von Toten die Kontrolle über den größten Teil von Khartum übernommen, darunter auch kritische Orte wie den Präsidentenpalast und die Zentralbank. Dieser militärische Vormarsch markiert eine bedeutende Wende im Krieg des Landes, der als Machtkampf zwischen Generälen begann. Trotz dieser Erfolge ist der Konflikt jedoch noch lange nicht vorbei, da die Armee nun mit anhaltendem Widerstand der paramilitärischen Rapid Support Forces konfrontiert ist. Der Krieg, der durch ausländische Waffenlieferungen noch verschärft wurde, hat die Infrastruktur des Sudan verwüstet, so dass die Hauptstadt nicht mehr wiederzuerkennen ist, und die Gefahr einer Eskalation bleibt. Vorerst bleibt abzuwarten, ob der jüngste Erfolg des Militärs für dauerhafte Stabilität sorgen wird. Khartum, Sudan - 18. November 2017: Luftaufnahme des Nils und der Insel Tuti // Shutterstock