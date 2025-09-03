Sudanesische Rebellen fordern dringende Hilfe nach Erdrutsch mit über 1.000 Todesopfern in der sudanesischen Region Darfur

HQ

Die neuesten Nachrichten über den Sudan . Wir haben bereits eine Nachricht über einen massiven Erdrutsch in der sudanesischen Region Darfur geschrieben, der ein ganzes Dorf auslöschte, wobei lokale bewaffnete Gruppen berichteten, dass fast alle Einwohner getötet wurden, so eine Rebellengruppe, die das Gebiet kontrolliert.

Nun berichtete die Sudanesische Befreiungsbewegung/Armee, dass nur eine Person überlebte, als schwere Regenfälle Tarseen, eine Gemeinde, die einst für den Zitrusanbau bekannt war, unter sich begruben. "Tarseen, berühmt für seinen Zitrusanbau, ist jetzt komplett dem Erdboden gleichgemacht."

"Die Dorfbewohner in der Nähe sind von der Angst überwältigt, dass ihnen ein ähnliches Schicksal widerfahren könnte, wenn die... Sintflutartige Regenfälle dauern an, was die dringende Notwendigkeit eines umfassenden Evakuierungsplans und der Bereitstellung von Notunterkünften unterstreicht", fügte der Anführer der Gruppe hinzu.