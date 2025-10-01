Südafrikanischer Botschafter tot in Pariser Hotel aufgefunden

HQ

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass der südafrikanische Botschafter in Frankreich, Nkosinathi Emmanuel Mthethwa, tot in einem Pariser Hotel aufgefunden wurde, wo er sich nach ersten Erkenntnissen das Leben genommen hat. Französische Ermittler berichteten, dass eine Notiz entdeckt wurde, die an seine Frau adressiert war, und es gab keine Anzeichen für eine Beteiligung von außen. Der Diplomat, der einst Minister für Kunst, Kultur und Sport war, war kürzlich von seiner Familie als vermisst gemeldet worden, nachdem er eine Nachricht geschickt hatte, in der er seine Verzweiflung zum Ausdruck brachte. Das südafrikanische Außenministerium bezeichnete seinen Tod als nationalen Verlust, während die französischen Behörden ihre Ermittlungen zu den Umständen der Tragödie fortsetzen. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich über den folgenden Link tun. Go!