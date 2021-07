Suda51 spricht regelmäßig mit Swery65 über Hotel Barcelona, beide sind zu beschäftigt

Goichi Suda (Suda51) und Hidetaka Suehiro (Swery65) gelten als zwei der exzentrischsten Spieleentwickler Japans. Ersterer steckt hinter Titeln wie No More Heroes und Killer 7, während sein Kollege am besten für Deadly Premonition bekannt ist - alles überaus merkwürdige Titel, die selbst nach all den Jahren ihresgleichen suchen.

Einige Fans wünschen sich, dass diese beiden kreativen Kräfte aufeinandertreffen und mit dem Spiel Hotel Barcelona könnte das möglicherweise geschehen. Dahinter verbirgt sich das Konzept eines Krimis mit mehreren separaten Zeitleisten, den sie 2019 während eines Livestreams erstmals öffentlich besprochen haben. Aus diesem Scherz ist noch keine echte Produktion hervorgegangen, doch Suda scheint an der Sache dranzubleiben. Das versicherte er zumindest in einer sogenannten "Ask Me Anything"-Fragerunde auf Reddit:

"Ich kontaktiere Swery65 mindestens alle zwei bis drei Monate (auch während COVID-19), um zu erfahren, wie Hotel Barcelona realisiert werden kann", antwortete Suda auf die Frage nach dem Fortschritt des Spiels. "Es hängt wirklich vom Timing ab, da es stark von der Arbeit beeinflusst wird, die ich zu dieser Zeit habe."

Suda51s aktuelles Projekt ist No More Heroes 3, das am 27. August für die Nintendo Switch erscheint. Später in diesem Jahr kommt Swery65s kommendes Kickstarter-Spiel The Good Life (eine Lebenssimulation, in der ihr eine Journalistin spielt, die sich nachts in eine Katze oder in einen Hund verwandelt). Hoffentlich bleibt bei all der Arbeit Zeit für eine Kooperation zwischen den Beiden.