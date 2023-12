Suda51 sagt, dass 2024 ein "lebhaftes Jahr" für Grasshopper Manufacture sein wird

HQ

Suda51 ist vielen Spielern ein Begriff. Als Schöpfer der No More Heroes-Reihe hat er sich einen Namen als exzentrischer Geschichtenerzähler und Spieleentwickler gemacht, aber die Fans können nicht anders, als zu sehen und zu sehen, was als nächstes von Suda kommt.

Jetzt, in einem Interview mit 4Gamer.net mit Blick auf das neue Jahr, sagte er, dass 2024 ein aufregendes Jahr für Grasshopper Manufacture sein wird.

"2024 wird ein lebhaftes Jahr für Grasshopper. Ein Remaster von Shadows of the Damned wird veröffentlicht. Und wir arbeiten hart an einem neuen Titel!"

Auch Sudas Kollege Ren Yamazaki zeigte sich für 2024 begeistert. "Im Jahr 2024 werden wir weiterhin hart daran arbeiten, unterhaltsame Spiele zu entwickeln. Ich denke, wir sollten in der Lage sein, 2024 etwas anzukündigen."

Ein Shadows of the Damned Remaster wurde Anfang des Jahres angekündigt, und das Studio arbeitet auch an einem neuen Titel, also gibt es viel, worüber man sich freuen kann, wenn man ein Fan von Suda51s Arbeit ist.