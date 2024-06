Suda51 ist sich nicht sicher, ob wir No More Heroes jemals wieder sehen werden

HQ

Suda51 ist ein weltweit bekannter Spieledesigner und -schöpfer. Er hat The Silver Case, Lollipop Chainsaw und natürlich das Franchise geschaffen, das ihn für viele Spieler wahrscheinlich am meisten definiert, No More Heroes.

Nach der Veröffentlichung von No More Heroes 3 im Jahr 2021 verlangen die Fans immer noch nach mehr Travis Touchdown, aber in einem Interview mit Eurogamer behauptet Suda51, dass er sich nicht sicher ist, ob wir die Serie oder ihren Protagonisten jemals zurückkehren sehen werden.

"Ehrlich gesagt, nicht einmal ich weiß das", sagte er. "Natürlich würde ich ihn gerne wiedersehen, aber um ehrlich zu sein, ist es einfach nicht meine Entscheidung."

No More Heroes 3 hat das Franchise in gewisser Weise abgeschlossen, und Suda51 ist gerade damit beschäftigt, an Hotel Barcelona zu arbeiten, also wenn Travis zurückkehren wird, wird es noch eine Weile dauern.