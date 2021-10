Suda51 arbeitet an drei kommenden Projekten, eines mit No-More-Heroes-Bezug

HQ

Die No-More-Heroes-Trilogie ist mit No More Heroes 3 auf der Nintendo Switch erst vor wenigen Wochen zu Ende gegangen, doch Suda51 ist sich seinen nächsten Zielen bereits sehr klar. Der Studiochef von Grasshopper Manufacture, der mit vollständigem Namen Goichi Suda heißt, hat aktuell drei Projekte in der Mache und obwohl er darüber noch nicht ausgiebiger sprechen möchte, hat der Entwickler diese Woche bereits einige Dinge durchscheinen lassen.

In einem Interview mit Destructoid bestätigt Suda, offen für die Arbeit an Spielen mit einigen Nebencharakteren aus NMH3 zu sein. Tatsächlich gibt er an, dass Notorious in einem der drei Spiele erscheinen wird, mit denen das Studio derzeit beschäftigt ist. Der "Champion", wie Travis Touchdown ihn nennt, ist ein Superheld und Teilzeit-Wrestler, der in einem Travis-Strikes-Back-DLC auftrat und in No More Heroes 3 sehr präsent ist. Mit dem wahren Helden der Serie teilt der Charakter einige Momente im Rocky-Balboa-Stil.

Zu den anderen beiden Projekten haben wir nichts weiter erfahren, aber eines davon könnte unter Umständen mit dem Actionspiel Shadows of the Damned in Verbindung stehen. Das Interview ist an dieser Stelle etwas schwammig, doch Suda spricht zumindest kurz darüber, dass Grasshopper Manufacture die Marken- und Veröffentlichungsrechte besitzt. Sie können mit der Lizenz also immerhin machen, was sie wollen. Die Japaner könnten das Thema aber auch genauso gut liegen lassen und erst in vielen Jahren darauf zurückkommen.