Suda 51 feiert das 29-jährige Jubiläum von Grasshopper Manufacture und verspricht, weiterzumachen

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Goichi Suda, oder Suda51, wie er allgemein genannt wird, ist einer der bekanntesten und charismatischsten aktiven Entwickler in der Videospielszene. Und selbst jetzt, im Alter von 58 Jahren, hat er nicht vor, seine Krawatte an den Nagel zu hängen.

Heute feierte er das 29-jährige Jubiläum von Grasshopper Manufacture in den sozialen Medien – dem Studio, durch das er Weltmeistertitel wie Silver Case, Killer7, No More Heroes und die originale Lollipop Chainsaw präsentiert hat – und das mit dem Versprechen: "Noch nicht fertig."

Suda51 hat gerade Romeo is a Dead Man veröffentlicht, und alles deutet darauf hin, dass dies nicht sein letztes Projekt sein wird. Wenn Sie mehr über diesen Titel erfahren und Goichi Sudas ansteckende Persönlichkeit genießen möchten, verpassen Sie nicht das Interview, das er uns kürzlich bei Gamereactor gegeben hat und das Sie unten ansehen können.